«Спартак» хочет сохранить Бакаева

, официальный представитель 21-летнего полузащитника «Спартака», рассказал, что руководство красно-белых рассчитывает на его клиента.

«Бакаева ценят в "Спартаке", он чувствует доверие и связывает свое будущее с клубом. Зелимхан прошел всю структуру академии команды и хотел бы продолжить свои выступления именно в составе "Спартака".

Насколько мне известно, в клубе также заинтересованы в том, чтобы сохранить Бакаева — на него рассчитывает главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Конечно, Зелимхан еще не так часто появляется на поле в основном составе, но пока это не является для него проблемой. Он тренируется, делает свою работу и ждет шанса», — цитируют «Известия» Цорна.