Головин заслужил внимание ведущих европейских клубов, считает Бабаев

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал информацию об интересе лондонского «Арсенала» к полузащитнику «армейцев»

«Про слухи о его переходе в "Арсенал" вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА.

Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше — это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно», — цитирует ТАСС Бабаева.

5 апреля ЦСКА на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Ответная игра состоится на «ВЭБ-Арене» 12 апреля.