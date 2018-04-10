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    Головин заслужил внимание ведущих европейских клубов, считает Бабаев

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    Александр Головин
    На фото:Александр Головин
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе лондонского «Арсенала» к полузащитнику «армейцев» Александру Головину.

    «Про слухи о его переходе в "Арсенал" вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА.

    Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше — это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно», — цитирует ТАСС Бабаева.

    5 апреля ЦСКА на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Ответная игра состоится на «ВЭБ-Арене» 12 апреля.

    Достойно ли покинет ЦСКА Лигу Европы?ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля
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