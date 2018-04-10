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    «Астон Вилла» — «Кардифф Сити»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Астон Вилла — Кардифф Сити (10.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Астон Вилла
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    •  Астон Вилла — Кардифф Сити21:45
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Астон Вилла» — «Кардифф Сити».

    Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Астон Вилла» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кардифф Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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