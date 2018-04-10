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    Аллегри: Нам нужно показать идеальный футбол против идеальной команды

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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказал мнение о противостоянии с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Наша цель — отыграться с 0:3. Это неприятный результат, и нам нужно показать просто идеальный футбол против идеальной команды, если мы хотим добиться позитивного результата.

    Никто не ожидал, что в Турине мы пропустим уже на второй минуте. Почему бы нам самим теперь не забить быстрый гол?

    Завтра нужно отдать все силы. Мы должны сохранять серьезный настрой, поскольку все еще боремся за чемпионство в Италии.

    "Реал" подойдет к поединку со всей серьезностью и тоже постарается провести идеальный матч. Мы должны концентрироваться на себе, а не на сопернике», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА

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