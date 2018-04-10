Алекс пытался вернуться в «Спартак»

Бразильский экс-полузащитникзаявил, что хотел вернуться в московский клуб после того, как расторг контракт с бразильским

«В прошлом году хотел вернуться в "Спартак", но там интереса не проявили. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил», — сказал Алекс в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Я пока не завершил карьеру. Хотя последним клубом был "Интернасьонал", с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри», — также отметил бразилец.

напомним, Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. Бразилец провел 69 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 28 передач.