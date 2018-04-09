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    «Вильярреал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Вильярреал — Атлетик (09.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Вильярреал — Атлетик22:00
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Вильярреал» — «Атлетик».

    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Вильярреал» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вильярреал»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вильярреал» — «Атлетик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    «Желтой субмарине» три очка нужней«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 9 апреля
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