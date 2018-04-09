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    Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Напомним, первый матч этих команд неожиданно закончился разгромной победой «мерсисайдцев» 3:0. Любые разгромы неизбежно вызывают один вопрос – «почему это произошло?». О точке зрения прессы мы уже писали. В этом материале мы даем слово цифрам – они тоже подтверждают, что победа «Ливерпуля» была не случайной.

    «Манчестер Сити» истощился

    Это не пустые слова. Когда играешь на таком уровне долгое время, усталость неизбежна. А то, как играл «Сити» с начала сезона, можно назвать одним словом – космос. Постоянно «брать высоту» невозможно, и под конец сезона у «горожан» сбилось дыхание. Это подтверждают и цифры первого матча.

    Хосеп Гвардиола
    Фото: premierleague.com
    Например, «Манчестер Сити» ни разу не попал по воротам Кариуса за все 90 минут. Это при том, что подопечные Гвардиолы пробивали 11 раз. Для сравнения: в Премьер-лиге «горожане» имеют самый высокий процент точности ударов – 40,9%.

    Но в том же матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» точность ударов команды Хосепа Гвардиолы составила всего 30% (6 из 20-ти «выстрелов» пришлось в рамку). Еще за тур до этого, в матче с «Эвертоном», точность была всего 22,2% (4 удара в створ из 18-ти).

    Вывод – даже современные способы восстановления не могут помочь при таких колоссальных нагрузках, а когда ноги ватные, попадать по воротам в сложных ситуациях становится затруднительным.

    Обе команды экономили силы

    Такое утверждение звучит странно после разгромного результата в 3:0. Но мы объясняем: экономия сил состоит не в меньшем километраже, редкой борьбе и даже не в заменах игроков.

    Вирджил Ван Дейк
    Фото: Real Madrid — Diario AS 2
    Настоящая экономия игровых ресурсов лежит в плоскости грамотного перемещения по полю относительно соперника и своих партнеров по команде. Все европейские лидеры еще с академии учат будущих игроков основы двигаться в линию.

    То есть никакой игрок не должен нарушать геометрию игры (свою позицию). В этом и состоит идея экономии: чтобы меньше пропускать, нужно перекрыть ключевые зоны и обеспечить подстраховку. А чтобы обеспечить все это, футболисты одной команды должны расположиться очень близко друг к другу.

    Следствие такой компактности – высокая защита обеих команд. Проверить это просто – взгляните на количество офсайдов у обеих команд. В матче на «Энфилде» «горожане» поймали «мерсисайдцев» в положение «вне игры» три раза. А «мерсисайдцы» «горожан» – четыре раза.

    И в этом соревновании по экономии внутренних резервов победил «Ливерпуль». Не только из-за офсайдов. Например, атакующая игра помогла отодвинуть фронт игры выше центра поля, подальше от своих ворот. Но даже там было все спокойно: по количеству отборов, подборов и перехватов «мерсисайдцы» выиграли у «горожан» (59 – 54). При этом подопечные Клоппа меньше «пожарили»: 9 выносов против 18-ти.

    Теневой лидер обороны не всесилен

    Те, кто смотрят матчи «Манчестер Сити» в этом сезоне, наверняка знают настоящего лидера защиты «горожан» в лицо. Это – Николас Отаменди. Не Компани, не Делф и даже не лидер точности Зинченко – именно Отаменди.

    Николас Отаменди
    Фото: premierleague.com
    Этот аргентинец с аккуратной бородкой забил больше всех остальных защитников «Сити» в АПЛ – восемь голов. Это самое явное, что можно было заметить. Окунемся глубже в цифры.

    В первом матче подопечные Гвардиолы выиграли 64% верховой борьбы. Количественно это выразилось так: 15 верховых дуэлей выиграли «мерсисайдцы», 27 – «горожане». Львиная доля побед в воздухе принадлежит Николасу Отаменди.

    «Ливерпуль» не будет защищаться «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля

    Центрбек «Манчестер Сити» стал лидером по этому показателю в составе обеих команд – 10 выигранных единоборств (7 в защите). Ближайший преследователь (Фернандиньо) отстал на 5 побед! Также аргентинский защитник стал самым бьющим игроком своей команды. Он нанес три удара по воротам соперника, у того же Ферны на один выстрел меньше.

    Но даже такой столп обороны не помог справиться с атакующим безумством «Ливерпуля». Ведь Отаменди не всегда делал грамотный и точный подсказ опорникам и других хавам – не успевал. Это привело к тому, что игроки Юргена Клоппа слишком глубоко проникали в защиту «горожан». Большинство своих ударов (6 из 9-ти) «Ливерпуль» наносил из пределов штрафной «Сити».

    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
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