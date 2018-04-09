Панченко: Эмоции переполняли и настрой был запредельный

Нападающий «Динамо»поделился впечатлениями после победы в матче 25-го тура чемпионата над(2:1).

«Эмоции переполняли, но это было до игры. А когда вышел на поле – чувствовал себя совершенно спокойно, сконцентрировано.

Сегодня мы добились победы, настраивались на этот результат. Вся команда молодец, ребята бились за результат до последнего. Никто не тянул время. Все отдали силы на поле.

Настрой был запредельный. Я понимал, что это первый матч против бывшей команды. Я отдал голевую передачу, но самое главное, что команда победила. Мы набрали важные три очка и двигаемся дальше.

Головин обострил игру, когда вышел на поле. А насчет легче было без него или нет… В пылу борьбы на поле это не особо замечаешь.

Мы сегодня много двигались, и у меня просто схватило мышцу. Замену просить бы не стал. В такой игре я был готов на все», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».