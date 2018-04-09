Миланов: «Локомотив» нельзя назвать явным фаворитом

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал расклад сил в борьбе за чемпионский титул российской Премьер-лиги в текущем сезоне.

«По сути, календарь у всех одинаковый. Также я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был "Локомотив". Однако сейчас "железнодорожников" нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки», — заявил болгарин в комментарии «Известиям».

«Задача ЦСКА? Конечно, первое место. У нас есть на это шансы. Понятно, что в отличие от конкурентов мы сейчас задействованы на европейской арене и у нас более плотный календарь, поэтому будет непросто. Но мы уже давно играем в таком ритме и привыкли к этому».

После 24 матчей «Локомотив» опережает «Спартак» на два очка, имея игру в запасе. ЦСКА провел 23 игры и входит в топ-3, набрав 44 очка.