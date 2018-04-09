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    Хохлов заявил о переводе Панченко на позицию плеймейкера

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    Дмитрий Хохлов
    На фото:Дмитрий Хохлов
    Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов сообщил, что нападающий команды Кирилл Панченко отныне будет выступать на поле в роли плеймейкера.

    «Будет ли теперь Панченко все время отходить в глубину и начинать атаки оттуда? Валерий Георгиевич Газзаев убил бы меня, наверное, но Панченко теперь будет плеймейкером. Мы ему чуть больше позволяем, чем другим.

    Не свободный художник, конечно, но может перемещаться, искать зоны, которые для него открывают партнеры. Это мы Кириллу не запрещаем.

    Хохлов: Если будет шанс выйти в Лигу Европы, мы, конечно, не откажемся

    Что касается того, не одергиваю ли я Панченко из-за того, что он со всех позиций бьет по воротам, то разговор на эту тему был. Здорово, когда игрок атаки нацелен на ворота. Но иногда он может сыграть больше на команду. Думаю, мы услышали друг друга», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

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