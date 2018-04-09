Хохлов заявил о переводе Панченко на позицию плеймейкера

Главный тренер московского «Динамо»сообщил, что нападающий командыотныне будет выступать на поле в роли плеймейкера.

«Будет ли теперь Панченко все время отходить в глубину и начинать атаки оттуда? Валерий Георгиевич Газзаев убил бы меня, наверное, но Панченко теперь будет плеймейкером. Мы ему чуть больше позволяем, чем другим.

Не свободный художник, конечно, но может перемещаться, искать зоны, которые для него открывают партнеры. Это мы Кириллу не запрещаем.

Хохлов: Если будет шанс выйти в Лигу Европы, мы, конечно, не откажемся

Что касается того, не одергиваю ли я Панченко из-за того, что он со всех позиций бьет по воротам, то разговор на эту тему был. Здорово, когда игрок атаки нацелен на ворота. Но иногда он может сыграть больше на команду. Думаю, мы услышали друг друга», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».