Хохлов: Хотели сыграть если и не в открытый футбол, но и не вторым номером

Главный тренер «Динамо»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Мы планировали так сыграть, да может быть не в открытый футбол, но и не вторым номером. Мы использовали то пространство, которое возникало при атаках ЦСКА. Я доволен.

Разбирали игру ЦСКА, думали, что они будут в пять защитников играть, хотя были готовы и к четырем. Армейцы усилили игру во втором тайме.

Мы заменили Цаллагова, после чего у нас кончились замены, и вот тогда наступил самый сложный момент. У ребят начало сводить ноги, но они доиграли. Настоящие мужчины», — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Хохлов.