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    Ханни сравнил чемпионаты России и Бельгии

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    Софьян Ханни
    На фото:Софьян Ханни
    Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни признался, что чемпионат России не намного сложнее бельгийского.

    «Наверное, мне нужно немного времени для адаптации, но, как любой игрок, я хочу выходить на поле в каждом матче и приносить пользу команде. У футболистов не такая длинная карьера, поэтому хочется играть постоянно.

    Конечно, когда я не попадаю в состав, я не могу наслаждаться этим. Я бы не сказал, что чемпионат России намного сложнее бельгийского. Понятно, что первое время в Москве мне нужно ко всему привыкнуть, тут для меня все новое, в этом плане мне немного тяжелее.

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    Что касается игры — мне нужно больше выходить на поле, чтобы помочь команде завоевать титулы», — приводит слова Ханни Sport24.

    Этой зимой Ханни перешел в «Спартак» из бельгийского «Андерлехта».

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