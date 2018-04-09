Ханни сравнил чемпионаты России и Бельгии

Полузащитник московского «Спартака»признался, что чемпионат России не намного сложнее бельгийского.

«Наверное, мне нужно немного времени для адаптации, но, как любой игрок, я хочу выходить на поле в каждом матче и приносить пользу команде. У футболистов не такая длинная карьера, поэтому хочется играть постоянно.

Конечно, когда я не попадаю в состав, я не могу наслаждаться этим. Я бы не сказал, что чемпионат России намного сложнее бельгийского. Понятно, что первое время в Москве мне нужно ко всему привыкнуть, тут для меня все новое, в этом плане мне немного тяжелее.

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Что касается игры — мне нужно больше выходить на поле, чтобы помочь команде завоевать титулы», — приводит слова Ханни Sport24.

Этой зимой Ханни перешел в «Спартак» из бельгийского «Андерлехта».