ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гвардиола: Мы должны провести почти идеальный матч

    Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лига чемпионов Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Напомним, что в первом матче «горожане» проиграли на выезде со счетом 0:3.

    «Чтобы пройти дальше, мы должны провести почти идеальный матч — создавать моменты, показывать отличную реализацию и не позволять соперникам много атаковать.

    Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия. У нас есть еще 90 минут, а в футболе случиться может что угодно.

    Мы знаем, что должны делать — стараться атаковать и контратаковать. Даже в своем последнем матче мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут.

    Если пропустим, сдаваться не нужно. Мы это делали уже много раз — создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось реализовать, нужно играть дальше и создавать еще

    Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации. У меня экстраординарная команда, ее нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высшего класса. Не важно, чем в итоге завершится сезон. Быть тренером этой команды — сущее наслаждение

    Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед". Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно.

    Случившееся на "Энфилде" не изменило моего отношения к тому, как должна действовать наша команда. Всегда есть, что улучшить.

    А случившееся в субботу не поменяло моего отношения к сезону. Моя команда провела выдающийся матч», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Ливерпуль» не будет защищаться«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Последние недели Конте в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 08/04
    • Дубль Уэлбека помог «Арсеналу» переиграть «Саутгемптон»
  • 08/04
    • «Челси» не справился с «Вест Хэмом»
  • 07/04
    • Дубль Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Стоком»
  • 07/04
    • «Эвертон» и «Ливерпуль» голов не забили
  • 07/04
    • СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии
  • 07/04
    • «МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • «Декаф Дерби»: «Реал» и «Атлетико» сыграли, думая о еврокубках
  • Мадридское дерби, не выявившее победителя — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Спартак» подтвердил чемпионские амбиции
  • Реакция прессы на уверенную победу «Спартака» над «Анжи»
    •
  • Вторая отставка за сезон. Галактионов не выдержал давления
  • Рассказываем об отставке главного тренера «Ахмата»
    •
  • Моуринью и Погба отложили триумф «Сити»
  • Реакция СМИ на героический камбэк «МЮ» в манчестерском дерби
    •
  • Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили
  • Реакция прессы на домашнее поражение «Зенита» от «Краснодара»
    •
  • «Эвертон» подвел себя в дерби с «Ливерпулем»
  • Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Рубка в Лейпциге
  • Прогнозы и ставки на футбол 9 апреля
  • 4,72
    •
  • «Ливерпуль» не будет защищаться
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • 1,68
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:46
    • Клопп: Мы снова должны показать свою лучшую игру
  • 23:30
    • «Байер» разгромил «Лейпциг»
  • 22:57
    • Гончаренко: Такие перепалки, как с Мусой, могут быть, это семейное
  • 22:50
    • Чалов: С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно
  • 22:37
    • Панченко: Эмоции переполняли и настрой был запредельный
  • 22:13
    • Гончаренко: Много ошибок с нашей стороны — и по схеме, и по заменам
  • 21:57
    • Хохлов: Хотели сыграть если и не в открытый футбол, но и не вторым номером
  • РФПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо», «Зенит» уступил «Краснодару», «Спартак» разгромил «Анжи»
  • Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги
    • 21:38
  • 21:28
    • Дубль Ташаева принес «Динамо» победу над ЦСКА
  • 21:15
    • Гаджиев: Капелло помешал уровень развития нашего футбола
  • Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти
  • Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера
    • 20:18
  • 18:52
    • Головин остался в запасе ЦСКА на матч с «Динамо»
  • 18:27
    • Долматов: «Динамо» будет биться против ЦСКА, как раненый зверь
  • Последние недели Конте в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
    • 17:58
  • 16:47
    • Гол мексиканца Негрете признан лучшим в истории чемпионатов мира
  • 16:06
    • Торрес покинет «Атлетико» в межсезонье
  • 15:25
    • Гвардиола: Против «Ливерпуля» надо показать идеальную игру
  • Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле
    • 15:14
  • 14:58
    • Миланов: «Локомотив» нельзя назвать явным фаворитом
  • 14:11
    • ЧМ-2018 посетят более 30 тысяч французских болельщиков
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус