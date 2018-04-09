Гвардиола: Мы должны провести почти идеальный матч

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

Напомним, что в первом матче «горожане» проиграли на выезде со счетом 0:3.

«Чтобы пройти дальше, мы должны провести почти идеальный матч — создавать моменты, показывать отличную реализацию и не позволять соперникам много атаковать.

Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия. У нас есть еще 90 минут, а в футболе случиться может что угодно.

Мы знаем, что должны делать — стараться атаковать и контратаковать. Даже в своем последнем матче мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут.

Если пропустим, сдаваться не нужно. Мы это делали уже много раз — создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось реализовать, нужно играть дальше и создавать еще

Не думаю, что есть смысл много говорить о мотивации. У меня экстраординарная команда, ее нельзя сравнить ни с какой другой. Это команда высшего класса. Не важно, чем в итоге завершится сезон. Быть тренером этой команды — сущее наслаждение

Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед". Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно.

Случившееся на "Энфилде" не изменило моего отношения к тому, как должна действовать наша команда. Всегда есть, что улучшить.

А случившееся в субботу не поменяло моего отношения к сезону. Моя команда провела выдающийся матч», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.