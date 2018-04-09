Гаджиев: Капелло помешал уровень развития нашего футбола

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал решениезавершить карьеру и выразил свое мнение по поводу работы итальянского специалиста во главе сборной России.

«Фабио Капелло – безусловно, специалист с большой буквы, добился крупных побед с топ-клубами.

А что касается его деятельности на посту тренера нашей национальной команды, то для достижения результата любому необходимы соответствующие условия.

Результат ведь не всегда делает только тренер, многое зависит от игроков. От главного тренера сборной ведь не зависит, растут ли высококлассные футболисты в стране.

Конечно, у нас принято считать, что результаты и при Капелло должны были быть выше, но, оглядываясь назад, задаешься вопросом: "Мог ли Капелло достичь большего при нынешнем развитии нашего футбола?".

Сложно ответить однозначно», – сказал Гаджиев изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что итальянец руководил нашей национальной командой с июля 2012 по июль 2015 года. Последним местом работы 71-летнего Капелло стал китайский «Цзянсу Сунин», руководство которого отправило его в отставку в конце марта.