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    ЧМ-2018 посетят более 30 тысяч французских болельщиков

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    В Казани один из дней турнира будет посвящен французам
    На фото:В Казани один из дней турнира будет посвящен французам
    Более 30 тысяч болельщиков сборной Франции посетят Россию во время во время чемпионата мира-2018, о чем сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Айрат Фаизов.

    «К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции. Они сказали, что более 30 тысяч французов планируют приехать на ЧМ-2018, в том числе и в Казань. Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их творческих коллективов», — цитирует Фаизова Welcome2018.

    Кроме того, главной площадкой для болельщиков в Казани, помимо стадиона, будет Фестиваль болельщиков ФИФА, который откроется в июне и будет работать до середины июля.

    «Там найдется время для выступления практически всех самых лучших творческих коллективов Казани и приглашенных гостей. В течение месяца с утра до вечера там будут самые разные программы: и хореографические, и цирковые, и танцевальные, и шоу-программы, и конкурсы. Развлечения будут на земле, воде и в воздухе», — добавил Фаизов.

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