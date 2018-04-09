ЧМ-2018 посетят более 30 тысяч французских болельщиков

На фото: В Казани один из дней турнира будет посвящен французам fifa.com

Более 30 тысяч болельщиков сборной Франции посетят Россию во время во время чемпионата мира-2018, о чем сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Казани

«К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции. Они сказали, что более 30 тысяч французов планируют приехать на ЧМ-2018, в том числе и в Казань. Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их творческих коллективов», — цитирует Фаизова Welcome2018.

Кроме того, главной площадкой для болельщиков в Казани, помимо стадиона, будет Фестиваль болельщиков ФИФА, который откроется в июне и будет работать до середины июля.

«Там найдется время для выступления практически всех самых лучших творческих коллективов Казани и приглашенных гостей. В течение месяца с утра до вечера там будут самые разные программы: и хореографические, и цирковые, и танцевальные, и шоу-программы, и конкурсы. Развлечения будут на земле, воде и в воздухе», — добавил Фаизов.