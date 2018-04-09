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    Долматов: «Динамо» будет биться против ЦСКА, как раненый зверь

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    Олег Долматов
    На фото:Олег Долматов
    Известный российский тренер Олег Долматов поделился своим о предстоящем дерби ЦСКА — «Динамо» в 25-м туре РФПЛ.

    «Во-первых, это дерби. Неважно, какие места занимают команды. Это будет тяжелая и напряженная игра для обоих соперников.

    ЦСКА всегда борется за высокие награды – это однозначно стимул. У "Динамо", в свою очередь, ситуация не из простых.

    Близится окончание чемпионата, клубу предстоят тяжелые матчи для сохранения прописки в РФПЛ. Бело-голубые станут играть как раненый зверь.

    Будет ли дополнительный стимул у выступавшего ранее за ЦСКА, а сейчас футболиста "Динамо" Кирилла Панченко? Здесь можно сказать, и нет, и да.

    Прежде всего, Кирилл спортсмен. Он независимо от того, где играл, будет сражаться за свой нынешний клуб, не экономя сил», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Что принесет очередное столичное дерби?ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 апреля
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