Долматов: «Динамо» будет биться против ЦСКА, как раненый зверь

Известный российский тренерподелился своим о предстоящем дербив 25-м туре РФПЛ.

«Во-первых, это дерби. Неважно, какие места занимают команды. Это будет тяжелая и напряженная игра для обоих соперников.

ЦСКА всегда борется за высокие награды – это однозначно стимул. У "Динамо", в свою очередь, ситуация не из простых.

Близится окончание чемпионата, клубу предстоят тяжелые матчи для сохранения прописки в РФПЛ. Бело-голубые станут играть как раненый зверь.

Будет ли дополнительный стимул у выступавшего ранее за ЦСКА, а сейчас футболиста "Динамо" Кирилла Панченко? Здесь можно сказать, и нет, и да.

Прежде всего, Кирилл спортсмен. Он независимо от того, где играл, будет сражаться за свой нынешний клуб, не экономя сил», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».