Дубль Ташаева принес «Динамо» победу над ЦСКА

Московскийпотерпел домашнее поражение от столичного(1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

На 11-й минуте Рауш разогнал контратаку динамовцев, сыграв на Панченко, который заметил на правом краю штрафной ЦСКА Ташаева, а Александр здорово пробил в дальний нижний угол.

На 49-й минуте «Динамо» удвоило преимущество. Медленно сыграла оборона ЦСКА, позволив Луценко ворваться в штрафную и прострелить во вратарскую, где Щенников и Акинфеев не сумели перехватить мяч, который достался Ташаеву перед пустыми воротами.

На 60-й минуте Миланов сыграл на Федора Чалова, который одним движением ушёл от обороны «Динамо» и оказался один на один с Шуниным, которого получилось легко переиграть ударом в дальний угол, отквитав один мяч.

После этого матча ЦСКА с 44 очками на 3-м месте в таблице РФПЛ, а «Динамо» на 10-м месте — 30 очков.