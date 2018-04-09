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    Дубль Ташаева принес «Динамо» победу над ЦСКА

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от столичного «Динамо» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

    На 11-й минуте Рауш разогнал контратаку динамовцев, сыграв на Панченко, который заметил на правом краю штрафной ЦСКА Ташаева, а Александр здорово пробил в дальний нижний угол.

    На 49-й минуте «Динамо» удвоило преимущество. Медленно сыграла оборона ЦСКА, позволив Луценко ворваться в штрафную и прострелить во вратарскую, где Щенников и Акинфеев не сумели перехватить мяч, который достался Ташаеву перед пустыми воротами.

    На 60-й минуте Миланов сыграл на Федора Чалова, который одним движением ушёл от обороны «Динамо» и оказался один на один с Шуниным, которого получилось легко переиграть ударом в дальний угол, отквитав один мяч.

    После этого матча ЦСКА с 44 очками на 3-м месте в таблице РФПЛ, а «Динамо» на 10-м месте — 30 очков.

    Чемпионат России. 25-й тур
    ЦСКА — «Динамо» Москва — 1:2 (0:1)
    Голы: Ташаев, 11 (0:1). Ташаев, 49 (0:2). Чалов, 61 (1:2). ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А.Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Кучаев, 78), Витинью (Головин, 57), Натхо, Дзагоев, Миланов, Вернблум, Муса (Чалов, 58). «Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Рыков, Морозов, Ташаев, Соу, Цаллагов (Соснин, 66), Панченко, Рауш (Темников, 73), Луценко (Обольский, 72). Предупреждения: Соу, 39. Морозов, 45. Вернблум, 67. Дзагоев, 80. Ташаев, 83.
    Что принесет очередное столичное дерби?ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 апреля
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