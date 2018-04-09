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    Конте: Игра с «Вест Хэмом» — отражение того, что происходит с «Челси» в этом сезоне

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    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте​ прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:1).

    «Итоговый результат не может устраивать нас. Думаю, эта игра является отражением того, что происходит с командой в этом сезоне. Во многих матчах мы демонстрировали хороший футбол, создавали множество моментов, но действовали слишком расточительно в завершающей стадии атаки. На протяжении всего сезона мне приходилось неоднократно говорить о том, что мы не реализовывали создаваемые шансы. Так и сегодня мы позволили сравнять счет сопернику, который использовал свой единственный момент. Эта игра в полной мере описывает наш сезон.

    Мы в очередной раз не смогли добиться положительного результата и сыграли вничью. В таких матчах нужно побеждать. Я разочарован и надеюсь, что мои игроки сегодня отправятся домой с тем же грузом невыполненной задачи. Необходимо уметь признавать свои неудачи. Если мы примем сегодняшний результат, сославшись на то, что нам не повезло, мы не вынесем для себя никаких положительных моментов на будущее.

    Говоря о разочаровании, я имею в виду всех — и себя, и игроков. Мы побеждаем, играем вничью и уступаем вместе. В такие дни, как сегодня, мы должны разделять ответственность. Мне очень сложно объяснить произошедшее на поле. Мы доминировали на протяжении всего матча, но в итоге вынуждены обсуждать ничью. Мы создали немало возможностей для взятия ворот, но в итоге пропустили гол и лишились победы.

    И до, и после перерыва мы имели не одну возможность забить, но не использовали их. Суть футбола проста — для победы нужны забитые мячи. Преимущество в один мяч, особенно в Англии, при равной игре не дает ровным счетом ничего, поскольку в любой момент может произойти все что угодно. Получив угловой на последних минутах, ты рискуешь проиграть матч. Это неправильно. Мы должны улучшать игру в этом компоненте, но в текущем сезоне мне приходилось уже много раз говорить об одном и том же. Мы плохо реализуем моменты», — приводит слова Конте пресс-служба «синих».

    Ждем доезда по карточкам«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги 8 апреля
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