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    Последние недели Конте в «Челси»

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»

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    Эрнандес (слева) похоронил шансы «Челси» на Лигу чемпионов
    Эрнандес (слева) похоронил шансы «Челси» на Лигу чемпионов
    The Independent
    Накануне в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле не сумел победить «Вест Хэм» (1:1). Узнаем о комментарии в прессе по поводу этой игры.

    «Челси» не облегчил боль об утрате Уилкинса

    «Со слабыми надеждами "Челси" на попадание в Лигу чемпионов следующего сезона по сути покончено после того, как команда позволила "Вест Хэму" спастись от поражения со счетом 1:1 на "Стамфорд Бридж" в день, когда фанаты "Синих" отдавали эмоциальную дань клубной легенде Рэю Уилкинсу, который умер на прошлой неделе в возрасте 61 года — не было никакой победы, чтобы облегчить душевную боль. Подопечные Антонио Конте повели в счете по ходу первого тайма благодаря голу Сесара Аспиликуэты, но Хавьер Эрнандес принес ничью гостям, чем приблизил свой коллектив к спасению в АПЛ», — пишет на страницах The Independent Крис Хэтеролл

    «Челси» не справился с «Вест Хэмом» Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги «Результат, который был встречен недовольным гулом болельщиков хозяев поля, оставил их любимцев на пятом месте Премьер-лиги, в 10 очках отставания от идущего на четвертой позиции "Тоттенхэма" (и с гораздо худшей разницей мячей), в то время, как до конца текущего розыгрыша осталось провести лишь шесть поединков, тогда как "Молотобойцы" — 14-е с отрывом в шесть баллов от зоны вылета. Это была игра, которая по-настоящему жила в последние 20 минут, где на фоне молчаливой атмосферы наблюдались средние скорости. Тем не менее, исход матча может иметь большое значение для обоих менеджеров — Антонио Конте оказывается под еще большим давлением, а Дэвид Мойес близок к спасению своего коллектива от вылета».

    «Челси» не хватило постоянства в игре

    «Действующий чемпион Англии выиграл лишь три матча АПЛ в этом году, из-за чего их перспективы попасть в Лигу чемпионов угасают с каждой икотой, пока менеджер жалуется на все те же недостаки в игре... В этом поединке у хозяев наблюдались намеки на блеск в игре, не говоря уже о том, что на первых минутах выступление "Челси" угрожало попросту смести "Вест Хэм", но заслуга в том, что гости сохранили порядочный счет, лежит не только на вратаре Джо Харте. Атакующая тройка "Синих" как будто питалась энергией Н'Голо Канте в центре поля, где француз совершил безумное количество перехватов и коротких передач, заставляя Сеска Фабрегаса действовать на его стороне», — отмечает в материале The Guardian Доминик Файфилд.

    «Движения Виллиана и Эдена Азара впереди были размыты, но когда у них получалось взаимодействовать, комбинации проходили сквозь чужую оборону, как нож сквозь масло. Кое-что из их тонкой игры захватывало дух, как та многоходовка, когда передача Фабрегаса из глубины открыла для Азара и Альваро Мораты позицию для обмена пасов на скорости, благодаря чему бельгиец остроумно освободил от опеки Виллиана».

    «Челси», которого не хватало

    «После поражения 1:3 от "Тоттенхэма" на прошлой неделе, стало слишком очевидно, что шансов у "Челси" на четвертое место уже нет, и о будущем Конте в клубе возникли серьезные сомнения, ситуация могла развиваться по двум сценариям. Либо "Синие" предстали бы в том виде, как к этому привыкли, когда результат не несет в себе серьезных последствий — играть закрыто и убегать в контратаки, экономя энергию на полуфинал Кубка Англии против "Саутгемптона", — либо действовать активно в атаке, отбросив все давление и возобновив ощущение нацеленности на чужие ворота. Удивительно для себя, но хозяева выбрали второй вариант», — анализирует тактику пока еще чемпиона в материале на ESPN Майкл Кокс.

    «Фанаты "Челси" имеют право спросить, где именно была эта команда в последние недели, когда их атакующие действия отличались низкой скоростью, а также интенсивности. Это та самая группа исполнителей, которая так эффектно одержала победу в Премьер-лиге прошлого сезонв, и хотя Конте может вполне обоснованно жаловаться на плохое качество прибывших новичков летом, все еще невероятно, как лондонцы оказались в ситуации, где они борются с "Арсеналом" лишь за пятое место».

    Конте: Игра с «Вест Хэмом» — отражение того, что происходит с «Челси» в этом сезоне Главный тренер «Челси» прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата Англии

    Все меньше сомнений об уходе Конте из «Челси»

    «В течение нескольких лет Хавьер Эрнандес был суперзапасным в "Манчестер Юнайтед", а также тем, кто часто причинял боль "Челси" — на сей раз он сделал это снова, появившись на замену, чем обеспечил свою команду важным баллом в борьбе за место в элите английского футбола. Это также покончило с любыми оставшимися надеждами "Синих" попасть в главный еврокубок. Менеджером "МЮ", который продал Чичарито, был именно Мойес (на самом деле трасфер мексиканца состоялся при Луи ван Гале — прим. LiveSport.Ru), и как раз он получил в свое распоряжение игрока, который все никак не может стать основным в новом коллективе», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

    «Тем не менее, в его действиях была безошибочная уверенность, когда он отозвался на передачу от Марко Арнаутовича и пробил точно в сетку ворот соперника своим первым касанием... Антонио Конте не скрывал своего эмоционального разочарования тем, что его подопечные на 10 очков отстали от топ-четверки по ходу своей мрачной и ужасной серии. Борьба за место в Лиге чемпионов окончена, а вместе с ней — и карьера итальянца на "Стамфорд Бридж", в то время, как сам специалист говорил на пресс-конференции словно человек, чье время в клубе уже ушло».

    Ждем доезда по карточкам«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги 8 апреля
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