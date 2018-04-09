Лаос рассудит «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Встречу «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» рассудит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.
Ассистентами рефери будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, четвертый судья — Теодоро Собрино.
Матч «Рома» – «Барселона» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Игру «Бавария» – «Севилья» рассудит шотландская бригада. Главный арбитр – Уилльям Коллам. Англичанин Майкл Оливер назначен на матч «Реал» – «Ювентус».