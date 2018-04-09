Лаос рассудит «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Матч «Рома» – «Барселона» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном . Игру «Бавария» – «Севилья» рассудит шотландская бригада. Главный арбитр – Уилльям Коллам . Англичанин Майкл Оливер назначен на матч «Реал» – «Ювентус».

Ассистентами рефери будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, четвертый судья — Теодоро Собрино.

Встречу «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» рассудит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом .

«Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля

Кто на самом деле «попал»?

Кто на самом деле «попал»? «Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля

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