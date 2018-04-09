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    Лаос рассудит «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

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    Антонио Матеу Лаос
    На фото:Антонио Матеу Лаос
    УЕФА назначил судей на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, информирует пресс-служба организации.

    Встречу «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» рассудит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

    Ассистентами рефери будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес, четвертый судья — Теодоро Собрино.

    Матч «Рома» – «Барселона» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Игру «Бавария» – «Севилья» рассудит шотландская бригада. Главный арбитр – Уилльям Коллам. Англичанин Майкл Оливер назначен на матч «Реал» – «Ювентус».

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