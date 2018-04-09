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    Чалов: С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно

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    Федор Чалов
    На фото:Федор Чалов
    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после поражении в матче 25-го тура чемпионата России от «Динамо» (1:2).

    19-летний форвард отличился через четыре минуты после выхода на замену.

    «Сегодня не получилось дожать соперник. У меня не получилось реализовать свой момент. Мог забить второй мяч, и тогда при счете 2:2 имели бы шанс додавить динамовцев.

    С моим выходом команда стала играть более агрессивно. Думаю, нужно сохранить этот настрой на будущие матчи.

    Игра в четыре защитника — я думаю, что это не совсем привычно для нас. Поэтому где-то не получалось, было непонимание во взаимодействиях», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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