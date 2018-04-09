Чалов: С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями после поражении в матче 25-го тура чемпионата России от(1:2).

19-летний форвард отличился через четыре минуты после выхода на замену.

«Сегодня не получилось дожать соперник. У меня не получилось реализовать свой момент. Мог забить второй мяч, и тогда при счете 2:2 имели бы шанс додавить динамовцев.

С моим выходом команда стала играть более агрессивно. Думаю, нужно сохранить этот настрой на будущие матчи.

Игра в четыре защитника — я думаю, что это не совсем привычно для нас. Поэтому где-то не получалось, было непонимание во взаимодействиях», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».