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    Семин: Вернулись в золотую гонку, а то нас стали списывать со счетов

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги против «Ростова» (1:0).

    Железнодорожники лидируют в таблице, опережая «Спартак» на 5 очков.

    «Вернулись этой победой в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов. Мы еще живы-здоровы! "Ростов" всегда здорово обороняется, нам было непросто.

    В первом тайме не хватало риска в чужой штрафной, скорости принятия решений. К счастью, после перерыва забили, грамотно разыграв угловой.

    После того, что случилось в матче с "Амкаром", непросто было сыграть так уверенно. И молодцы Тарасов с Коломейцевым, которые не дали сопернику создать ни одного момента.

    Сами мы тоже мало били, но просто игроки "Ростова" все блокировали. Забить им очень и очень сложно» — сказал Семин изданию «Спорт-Экспресс».

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