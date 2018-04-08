Семин: Вернулись в золотую гонку, а то нас стали списывать со счетов

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги против(1:0).

Железнодорожники лидируют в таблице, опережая «Спартак» на 5 очков.

«Вернулись этой победой в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов. Мы еще живы-здоровы! "Ростов" всегда здорово обороняется, нам было непросто.

В первом тайме не хватало риска в чужой штрафной, скорости принятия решений. К счастью, после перерыва забили, грамотно разыграв угловой.

После того, что случилось в матче с "Амкаром", непросто было сыграть так уверенно. И молодцы Тарасов с Коломейцевым, которые не дали сопернику создать ни одного момента.

Сами мы тоже мало били, но просто игроки "Ростова" все блокировали. Забить им очень и очень сложно» — сказал Семин изданию «Спорт-Экспресс».