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    «Реал» сыграл вничью с «Атлетико»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в матче 31-го тура испанской Примеры.

    На 53-й минуте Бэйл прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Криштиану Роналду отлично пробил в касание в угол ворот, Облак был бессилен.

    Португалец забил 650-й гол в карьере и 40-й в сезоне. Его мяч стал 500-м в истории противостояния клубов.

    На 57-й минуте Партей выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Реала», Гризманн выполнил передачу на Витоло, Навас сыграл на выходе и выбил мяч из-под ног соперника.

    Первым к нему успел всё тот же Антуан Гризманн и сам пробил по воротам, мяч оказался в сетке.

    После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 64 очка, а «Реал» на 3-й строчке — 61 очко.

    Чемпионат Испании. 31-й тур
    «Реал» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)
    Голы: Криштиану Роналду, 53 (1:0). Гризманн, 57 (1:1). «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Васкес, Кроос, Ковачич (Модрич, 72), Асенсио (Иско, 72), Бэйл, Криштиану Роналду (Бензема, 64).«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Л.Эрнандез, Витоло (Корреа, 61), Сауль, Партей (Гамейро, 82), Коке, Гризманн, Диегу Коста (Габи, 71).Предупреждения: Кроос, 14. Витоло, 17. Партей, 34. Васкес, 88. Л.Эрнандез, 89.
    Не думай о секундах свысока«Реал Мадрид» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанского чемпионата 8 апреля
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