«Реал» сыграл вничью с «Атлетико»

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 31-го тура испанской Примеры.

На 53-й минуте Бэйл прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Криштиану Роналду отлично пробил в касание в угол ворот, Облак был бессилен.

Португалец забил 650-й гол в карьере и 40-й в сезоне. Его мяч стал 500-м в истории противостояния клубов.

На 57-й минуте Партей выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Реала», Гризманн выполнил передачу на Витоло, Навас сыграл на выходе и выбил мяч из-под ног соперника.

Первым к нему успел всё тот же Антуан Гризманн и сам пробил по воротам, мяч оказался в сетке.

После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 64 очка, а «Реал» на 3-й строчке — 61 очко.