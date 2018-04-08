«Реал» сыграл вничью с «Атлетико»

На 53-й минуте Бэйл прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Криштиану Роналду отлично пробил в касание в угол ворот, Облак был бессилен.
Португалец забил 650-й гол в карьере и 40-й в сезоне. Его мяч стал 500-м в истории противостояния клубов.
На 57-й минуте Партей выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Реала», Гризманн выполнил передачу на Витоло, Навас сыграл на выходе и выбил мяч из-под ног соперника.
Первым к нему успел всё тот же Антуан Гризманн и сам пробил по воротам, мяч оказался в сетке.
После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 64 очка, а «Реал» на 3-й строчке — 61 очко.
Чемпионат Испании. 31-й тур
«Реал» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду, 53 (1:0). Гризманн, 57 (1:1). «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Васкес, Кроос, Ковачич (Модрич, 72), Асенсио (Иско, 72), Бэйл, Криштиану Роналду (Бензема, 64).«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Л.Эрнандез, Витоло (Корреа, 61), Сауль, Партей (Гамейро, 82), Коке, Гризманн, Диегу Коста (Габи, 71).Предупреждения: Кроос, 14. Витоло, 17. Партей, 34. Васкес, 88. Л.Эрнандез, 89.