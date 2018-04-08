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    «Метц» — «Лион»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Метц — Лион: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.04.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Метц Лион Календарь Лиги 1
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    •  Метц — Лион18:00
    В 18:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Метц» — «Лион».

    Последний матч между собой: «Лион» — «Метц» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лион»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Метц» — «Лион». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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