Манчини: Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в первом тайме

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о причинах поражения от(1:2) в 25-го тура РФПЛ.

«Считаю, что "Краснодар" – одна из лучших команд премьер-лиги, она показывает открытый футбол.

Проиграли, потому что не реализовали массу моментов, могли вести со счетом 3:0 или 4:0. Мы должны были уходить на перерыв, ведя в счете.

Не поменялось ли мнение о Шатове? Мое тренерское решение не может поменяться после одного матча или одного гола.

Приношу извинения болельщикам, что не был на встрече. Большая часть вины в том, что футболисты не забивают, – моя. Возможно, я плохо тренирую.

В последних поражениях не виновата физическая форма. Если не забиваешь, не можешь выиграть. Когда не забиваешь в трех-четырех стопроцентных моментах, то потенциальные 3:0 или 4:0 превращаются в 1:1. Даже мальчики, подающие мячи, забили бы в любом из моментов в первом тайме.

Я очень разочарован Дриусси и особенно Ригони, потому что Дриусси еще молод, у него большой потенциал, есть время реализовать его. Если Себастьян будет качественно работать, то станет большим нападающим. Неприемлемо, что вся линия нападения, не считая Кокорина, забила лишь пять голов.

Заболотный, как Дриусси и Ригони, пока играет на довольно низком уровне. Ему нужно очень много тренироваться, чтобы улучшать свой уровень. Ему особенно тяжело играть в такой большой команде, как "Зенит". К тому же есть проблема отсутствия Кокорина. Мы создаем моменты, но завершителей атак нет.

Я всегда боролся, борюсь и буду бороться. В любой ситуации я предпочитаю бороться до конца. Одна из проблем "Зенита" заключается в том, что мы потеряли несколько игроков костяка – Маммана, Кокорин, Кузяев с повреждением...

Вторая – мы не можем забить гол. Если нет Кокорина, то никто не забивает. По этим причинам болельщики не получают того, чего хотят», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».