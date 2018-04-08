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    «Леванте» — «Лас-Пальмас»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

    Леванте — Лас-Пальмас (08.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Леванте — Лас-Пальмас13:00
    В 13:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Леванте» — «Лас-Пальмас».

    Последний матч между собой: «Лас-Пальмас» — «Леванте» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лас-Пальмас»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леванте» — «Лас-Пальмас». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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