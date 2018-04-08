Коновалов: Я очень рад приносить пользу команде

Полузащитник казанского «Рубина»прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» (3:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Конечно, очень неприятно начинать игру, пропуская гол на первой же минуте. Но здорово, что смогли проявить характер, наладили контроль мяча и переломили ход матча. Получилось забить хорошие голы. Особенно красивой была комбинация, в результате которой мы сравняли счёт. Самое главное, что смогли победить и взять три очка. Это заслуга всей команды. Что касается меня, то очень рад приносить пользу команде, эмоции только положительные. Буду и в дальнейшем полностью выкладываться на поле и делать всё, чтобы "Рубин" одерживал победы и набирал очки», — передает слова Коновалова «Чемпионат».

Это поединок стал для него вторым в основном составе казанского «Рубина» в матчах чемпионата России.