Карпин: Это худший матч «Ростова» в атаке при мне

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги против(0:1).

Под руководством специалиста дончане набрали два очка в пяти матчах.

«В обороне команда играла неплохо. До гола выполняли все, что планировали. Это хотелось бы сохранить. А вот игра с мячом не получалась.

Это худший матч "Ростова" в атаке при мне. Принимали много неверных решений. Почему? Это разговор для раздевалки.

Общая оценка по пяти матчам? Конечно, мы рассчитывали на большее, но в то же время, подобное можно было предположить, ведь календарь был серьезный.

В обороне во всех матчах, кроме Краснодара, играли достойно, и пропущенные мячи часто не следовали из логики игры», — сказал Карпин изданию «Спорт-Экспресс».