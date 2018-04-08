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    Карпин: Это худший матч «Ростова» в атаке при мне

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    Валерий Карпин
    На фото:Валерий Карпин
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги против «Локомотива» (0:1).

    Под руководством специалиста дончане набрали два очка в пяти матчах.

    «В обороне команда играла неплохо. До гола выполняли все, что планировали. Это хотелось бы сохранить. А вот игра с мячом не получалась.

    Это худший матч "Ростова" в атаке при мне. Принимали много неверных решений. Почему? Это разговор для раздевалки.

    Общая оценка по пяти матчам? Конечно, мы рассчитывали на большее, но в то же время, подобное можно было предположить, ведь календарь был серьезный.

    В обороне во всех матчах, кроме Краснодара, играли достойно, и пропущенные мячи часто не следовали из логики игры», — сказал Карпин изданию «Спорт-Экспресс».

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