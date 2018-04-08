Игнатьев: Шатов должен быть в обойме игроков сборной России

Бывший главный тренер сборной Россиисчитает, что полузащитник «Краснодара»достоин вызова в национальную команду.

«Мое личное мнение – конечно, Шатов должен быть в обойме игроков сборной России. Но в этой ситуации дело за тренерами. Он своей игрой уже подтверждал хороший уровень мастерства – играл в сборной и был игроком основного состава. Но из-за определенных обстоятельств он сейчас не попадает в обойму. У него были травмы, он перешел в другую команду, все это наложило отпечаток на его игровое и психологическое состояние. Хорошо. что он вернулся и чувствует себя уверенно», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

Шатов ранее провел за национальную команду 28 матчей и забил 2 мяча, приняв участие в финальных турнирах ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.