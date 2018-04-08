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    Игнатьев: Шатов должен быть в обойме игроков сборной России

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    Олег Шатов
    На фото:Олег Шатов
    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что полузащитник «Краснодара» Олег Шатов достоин вызова в национальную команду.

    «Мое личное мнение – конечно, Шатов должен быть в обойме игроков сборной России. Но в этой ситуации дело за тренерами. Он своей игрой уже подтверждал хороший уровень мастерства – играл в сборной и был игроком основного состава. Но из-за определенных обстоятельств он сейчас не попадает в обойму. У него были травмы, он перешел в другую команду, все это наложило отпечаток на его игровое и психологическое состояние. Хорошо. что он вернулся и чувствует себя уверенно», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

    Шатов ранее провел за национальную команду 28 матчей и забил 2 мяча, приняв участие в финальных турнирах ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.

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