«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

В 18:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги 8 апреля

Ждем доезда по карточкам «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги 8 апреля

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