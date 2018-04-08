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    «Челси» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.04.2018)

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    •  Челси — Вест Хэм18:30
    В 18:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Челси» — «Вест Хэм».

    Составы команд:

    «Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Victor Moses, Willian, Альваро Мората.

    «Вест Хэм»: Джо Харт, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Edimilson Fernandes, Марко Арнаутович.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Челси» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 1:0.

    Ждем доезда по карточкам«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура английской Премьер-лиги 8 апреля
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