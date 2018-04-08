«Челси» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция начнется в 18:30

В 18:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Челси» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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