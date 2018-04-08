«Челси» не справился с «Вест Хэмом»

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте. После розыгрыша углового Мозес навесил в штрафную, Мората скинул мяч вдоль ворот, защите не удалось его выбить, и Сезар Аспиликуэта оказался самым расторопным, протолкнув «круглого» в сетку мимо Харта, который попался на противоходе.

На 73-й минуте счет сравнялся. Пошёл заброс в штрафную на Арнаутовича, которого опередил защитник, но выбил мяч в сторону лицевой линии. Марко догнал футбольный снаряд и прострелил назад, на ход Хавьеру Эрнандесу, а он кинжальным ударом вонзил мяч в сетку.

После этого матча «Челси» на 5-м месте — 57 очков, а «Вест Хэм» на 14-м месте — 34 очка.