«Арсенал» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 4:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

В 16:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 8 апреля

Математика для Вас и Венгера

Математика для Вас и Венгера «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 8 апреля

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