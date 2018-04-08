«Арсенал» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Шкодран Мустафи, Кэлум Чемберс, Эктор Бельерин, Зеад Колазинак, Алекс Ивоби, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Reiss Nelson, Пьер-Эмерик Обамеянг.
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Майя Йосида, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, James Ward-Prowse, Pierre-Emile Hoejbjerg, Шейн Лонг.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Арсенал» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 4:0.