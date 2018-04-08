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    «Арсенал» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.04.2018)

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    •  Арсенал — Саутгемптон16:15
    В 16:15 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Арсенал» — «Саутгемптон».

    Составы команд:

    «Арсенал»: Петр Чех, Шкодран Мустафи, Кэлум Чемберс, Эктор Бельерин, Зеад Колазинак, Алекс Ивоби, Дэнни Уэлбек, Гранит Джака, Мохамед Эль-Ненни, Reiss Nelson, Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, Майя Йосида, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Райан Бертран, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, James Ward-Prowse, Pierre-Emile Hoejbjerg, Шейн Лонг.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Арсенал» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 4:0.

    Математика для Вас и Венгера«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 8 апреля
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