«Зенит» на своем поле проиграл «Краснодару»

В рамках 25-го тура российской Премьер-лигидома уступил– 1:2 (1:1).

На 22-й минуте Маурисио Перейра из глубины сделал заброс к штрафной, последовала скидка на Олега Шатова, который в касание пробил точно в дальний угол.

Спустя 11 минут Себастьян Дриусси разогнал атаку хозяев и сделал передачу в штрафную на Александра Ерохин, тот качнул Кристиана Рамиреса и пробил из-под Андреаса Гранквиста — мяч через рикошет влетел в ворота.

Победу краснодарцам в на 88-й минуте матча принес Виктор Классон.

«Зенит», имея в активе 42 очка, опустился на пятое место в таблице чемпионата. «Краснодар» набрал 44 очка и поднялся на четвертую позицию.

Для «быков» этот матч стал первым под руководством Мурада Мусаева, который возглавил команду в понедельник, сменив в должности Игоря Шалимова.