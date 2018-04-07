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    «Зенит» на своем поле проиграл «Краснодару»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» дома уступил «Краснодару» – 1:2 (1:1).

    На 22-й минуте Маурисио Перейра из глубины сделал заброс к штрафной, последовала скидка на Олега Шатова, который в касание пробил точно в дальний угол.

    Спустя 11 минут Себастьян Дриусси разогнал атаку хозяев и сделал передачу в штрафную на Александра Ерохин, тот качнул Кристиана Рамиреса и пробил из-под Андреаса Гранквиста — мяч через рикошет влетел в ворота.

    Победу краснодарцам в на 88-й минуте матча принес Виктор Классон.

    «Зенит», имея в активе 42 очка, опустился на пятое место в таблице чемпионата. «Краснодар» набрал 44 очка и поднялся на четвертую позицию.

    Для «быков» этот матч стал первым под руководством Мурада Мусаева, который возглавил команду в понедельник, сменив в должности Игоря Шалимова.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 1:2 (1:1)
    Голы: Шатов, 22 (0:1). Ерохин, 33 (1:1). Классон, 88 (1:2).«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Жирков, Оздоев (Кузяев, 72), Паредес, Ерохин, Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 58), Дриусси.«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Шатов (Шишкин, 79), Мамаев (Жоаузинью, 86), Перейра (Вандерсон Масиэл, 71), Смолов, Классон.Предупреждения: Паредес, 63. Мамаев, 82. Мевля, 85. Смолов, 90+1.
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