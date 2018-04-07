«Вест Бромвич» — «Суонси». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Джеймс Макклин, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.
«Суонси»: Лукаш Фабиански, Mike van der Hoorn, Alfie Mawson, Мартин Ольссон, Кайл Ноугтон, Федерико Фернандес, Том Кэролл, Sam Clucas, Андре Айю, Энди Кинг, Tammy Abraham.
Предыдущий матч соперников: «Лилль» — «Анже» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.