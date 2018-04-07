«Уотфорд» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Уотфорд»: O.Karnezis, Дарил Янмат, Себастьян Прёдль, Эдриан Мариаппа, Хосе Холебас, A.Doucoure, W.Hughes, Кико Оливас, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини.
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Жорж-Кевин Н'Куду, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.
Предыдущий матч соперников: «Шинник» — «Тюмень» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 0:3.