«Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» никогда бы не продал и не продаст полузащитника«Манчестер Сити», сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники в клубе.

«Красные дьяволы» не собираются усиливать конкурента, поэтому ни при каких условиях не согласятся отпустить француза на «Этихад».

Накануне наставник «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что два месяца назад агент Мино Райола предложил ему услуги Погба и Генриха Мхитаряна. Впрочем, руководство «Манчестер Юнайтед» даже не стало бы рассматривать заключение сделки по французу, утверждают источники.

Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна

Скорее всего, Погба тоже удивился этому высказыванию Гвардиолы, ведь на своей странице в Twitter опубликовал вполне однозначное сообщение.