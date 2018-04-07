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    Паредес слышал об интересе «Ювентуса» и «Реала»

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    Леандро Паредес
    На фото:Леандро Паредес
    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес сообщил, что слышал об интересе к нему со стороны «Ювентуса» и «Реала».

    «Я всегда живу сегодняшним днем, думаю только о том, что происходит прямо сейчас. Например, только что мы провели отличную тренировку, а что будет завтра – мне пока неизвестно. Я никогда не говорю о своем будущем, потому что ничего о нем не знаю. Я не умею предсказывать будущее и не знаю, что произойдет летом. Сейчас я играю здесь, мне хорошо, я спокоен. У меня нет причин форсировать свой уход.

    Известно ли мне об интересе "Ювентуса" и "Реала"? Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе.

    Информация, что я устал от России? Как только услышал об этом, то сразу же сказал, что это ложь. Никогда ничего подобного не обсуждал ни с итальянскими, ни с другими изданиями. Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, я всем доволен», — цитирует Паредеса «Спорт-Экспресс».

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