Паредес: Сколько голов ни забил бы Роналду – Месси лучший

Полузащитник «Зенита»считает, что нападающий «Барселоны» и его соотечественник​ лучше форварда «Реала»

Паредес: Основная задача – обеспечить участие в Лиге чемпионов

«Да, мы смотрели матч "Реала" с друзьями. Это тот гол, который забивают игроки такого уровня. О подобном ударе можно только мечтать, потому что исполнить его невероятно трудно. Но Роналду это удалось, причем в таком важном матче, как четвертьфинал Лиги чемпионов.

Португалец лучше Месси? Нет, этого не произойдет никогда! Сколько голов ни забил бы Роналду, какими бы красивыми они ни были, Лео всегда будет лучшим в мире», — приводит слова Паредеса «Спорт-Экспресс».