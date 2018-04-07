«Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Мидлсбро»: Даррен Рэндольф, G.Friend, D.Ayala, R.Shotton, Ben Gibson, G.Leadbitter, Джонатан Хаусон, Мухамед Бешич, Адама Траоре, Patrick Bamford, Стюарт Даунинг.
«Ноттингем Форест»: Костел Пантилимон, Тобиаш Фигерейду, Ben Osborn, Даниэл Фокс, Тендайи Дариква, L.Tomlin, Джек Колбэк, Kieran Dowell, Joe Lolley, Бен Уотсон, A.Vellios.
Предыдущий матч соперников: «Ротор» — «Факел» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 2:3.