«Мидлсбро» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 2:3.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

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