ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 2:3.

    Счет на 25-й минуте открыли хозяева. Зане с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, где Венсан Компани удачно набежал на мяч и головой отправил его под перекладину ворот «МЮ».

    На 30-й минуте Де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, Зане перехватил мяч, протащил его к штрафной площади «МЮ», затем последовала передача на Гюндогана.

    Илкай отдал передачу на левый угол штрафной площади, Стерлинг сразу отдал ответный пас, а затем сам Гюндоган отправил мяч в дальний угол ворот.

    Отквитать один мяч «МЮ» удалось на 53-й минуте. Санчес с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Эррера сбросил мяч на Поля Погба, который уверенно разобрался с Эдерсоном.

    А полторы минуты спустя Алексис Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади теперь уже с левого фланга, Поль Погба оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот «Сити», сравняв счет.

    На 69-й минуте Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Крис Смоллинг оторвался от защитников и в касание отправил мяч в угол ворот «Сити».

    После этого матча «Манчестер Сити» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице английского первенства. «Манчестер Юнайтед» (71 очко) – второй.

    Чемпионат Англии. 33-й тур
    «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3 (2:0)
    Голы: Компани, 25. Гюндоган, 30 – Погба, 53, 55. Смоллинг, 69.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Компани, Данило, Стерлинг, Гюндоган (Агуэро, 76), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 72), Сильва (де Брюйне, 72), Сане, Фернандиньо, Делф. «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Валенсия, Янг, Погба, Матич, Лингард (Мактомини, 85), Эррера (Линделеф, 90), Санчес (Рэшфорд, 82), Лукаку. Предупреждения: Эррера (37), Лукаку (45), Стерлинг (63), Фернандиньо (79), Агуэро (79), Погба (81), Данило (90), Компани (90), Габриэл Жезус (90).
    Бабка сказала – опять будет «автобус»«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Эвертон» подвел себя в дерби с «Ливерпулем»
  • Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»
    •
  • АПЛ. «МанСити» уступил «МЮ», «Эвертон» и «Ливерпуль» разошлись миром
  • Подробности матчей 33-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 07/04
    • Дубль Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Стоком»
  • 07/04
    • «Эвертон» и «Ливерпуль» голов не забили
  • 07/04
    • СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии
  • 06/04
    • Рэмзи — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 06/04
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • 06/04
    • Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Нагельсманн победит во Франкфурте
  • «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 8 апреля
  • 3,00
    •
  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля
  • 6,53
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:48
    • «Бетис» на своём поле победил «Эйбар»
  • 21:35
    • «Гамбург» победил «Шальке» и поднялся с последней строчки таблицы Бундеслиги
  • АПЛ. «МанСити» уступил «МЮ», «Эвертон» и «Ливерпуль» разошлись миром
  • Подробности матчей 33-го тура английской Премьер-лиги
    • 21:34
  • 21:12
    • «Рома» дома уступила «Фиорентине»
  • РФПЛ. «Зенит» проиграл «Краснодару», «Локомотив» примет «Ростов»
  • Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги
    • 21:09
  • «Эвертон» подвел себя в дерби с «Ливерпулем»
  • Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»
    • 21:02
  • 20:55
    • Дубль Горбатенко принес «Арсеналу» победу над «Уфой»
  • 20:11
    • «Кубань» вырвала победу у «Зенита-2»
  • 19:58
    • «Монако» дома обыграл «Нант»
  • Примера. «Сельта» разгромила «Севилью», «Реал» сыграет с «Атлетико»
  • Обзор матчей 31-го тура испанской Примеры
    • 19:52
  • 19:37
    • «Сельта» разгромила «Севилью», Аспас забил три мяча
  • 18:55
    • Дубль Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Стоком»
  • 18:44
    • Бердыев: Доволен игрой, кроме последних минут, когда пытались удержать счет
  • 18:24
    • «Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии
  • 18:23
    • «Зенит» на своем поле проиграл «Краснодару»
  • 18:09
    • «Ювентус» обыграл «Беневенто», Дибала оформил хет-трик
  • 18:07
    • Тульский «Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы
  • 17:30
    • «Оренбург» на выезде обыграл «Химки» и вернул второе место
  • 16:49
    • «Алавес» на своем поле обыграл «Хетафе»
  • 16:32
    • «Крылья Советов» и «Балтика» одержали победы
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус