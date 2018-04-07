«МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

В матче 33-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 2:3.

Счет на 25-й минуте открыли хозяева. Зане с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, где Венсан Компани удачно набежал на мяч и головой отправил его под перекладину ворот «МЮ».

На 30-й минуте Де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, Зане перехватил мяч, протащил его к штрафной площади «МЮ», затем последовала передача на Гюндогана.

Илкай отдал передачу на левый угол штрафной площади, Стерлинг сразу отдал ответный пас, а затем сам Гюндоган отправил мяч в дальний угол ворот.

Отквитать один мяч «МЮ» удалось на 53-й минуте. Санчес с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Эррера сбросил мяч на Поля Погба, который уверенно разобрался с Эдерсоном.

А полторы минуты спустя Алексис Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади теперь уже с левого фланга, Поль Погба оторвался от защитников и головой отправил мяч в угол ворот «Сити», сравняв счет.

На 69-й минуте Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Крис Смоллинг оторвался от защитников и в касание отправил мяч в угол ворот «Сити».

После этого матча «Манчестер Сити» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице английского первенства. «Манчестер Юнайтед» (71 очко) – второй.