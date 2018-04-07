Галактионов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

33-летний специалист принял команду в октябре 2017 года после увольнения Олега Кононова.
«После матча 25-го тура с "Рубином" главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке.
Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт.
С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера.
После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку.
Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так.
Мы расстаемся друзьями и будем переживать – мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!», – цитирует официальный сайт «Ахмата» президента клуба Магомеда Даудова.
Под руководством Галактионова «Ахмат» провел 9 матчей, в которых набрал 9 очков, причем 7 из них – в первых трех играх.
Сегодня грозненцы уступили «Рубину» (2:3) в рамках 25-го тура чемпионата России и на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице.