ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Эвертон» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Ливерпуль Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Эвертон — Ливерпуль14:30
    В 14:30 в АПЛ начнётся матч «Эвертон» — «Ливерпуль».

    Составы команд:

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Фил Джагелка, Шеймус Коулман, Морган Шнейдерлен, Уэйн Руни, Tom Davies, Янник Боласье, Тео Уолкотт, Дженк Тосун.

    «Ливерпуль»: Loris Karius, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Дэнни Ингс, Dominic Solanke.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Эвертон» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 2:1.

    Внимание – ЛЧ или как разорваться«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием
  • Разгром «Манчестер Сити» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • 07/04
    • СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии
  • 06/04
    • Рэмзи — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 06/04
    • Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов
  • 06/04
    • Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна
  • 06/04
    • Клопп: Не буду рисковать Салахом
  • 05/04
    • РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Дерби Манчестера и Ливерпуля
  • Прогнозы и ставки на футбол 7 апреля
  • 6,53
    •
  • Удержится ли «Спартак» вблизи «Локомотива»?
  • «Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля
  • 1,90
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:29
    • Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Краснодара»
  • 15:24
    • Григорян назвал фанатов «Луч-Энергии» клоунами
  • 15:12
    • Футболист «Гавра» скончался в возрасте 18 лет
  • 14:59
    • «Молодежка» «Зенита» уступила «Краснодару»
  • 13:51
    • Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в марте
  • Нагельсманн победит во Франкфурте
  • «Айнтрахт» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 8 апреля
    • 3,00Завтра в 19:00
  • 13:35
    • Евсеев заявил о наличии духа у его команды
  • 13:19
    • Передня доволен игрой подопечных в матче с «Амкаром»
  • 13:09
    • «Рубин» и «Ахмат» объявили стартовые составы
  • РФПЛ. «Амкар» победил в Хабаровске, «Зенит» сыграет с «Краснодаром»
  • Обзор матчей 25-го тура российской Премьер-лиги
    • 13:02
  • 12:57
    • «Томь» и «Тамбов» сыграли вничью
  • 12:56
    • Голы Рязанцева и Костюкова принесли «Амкару» победу над «СКА-Хабаровском»
  • 12:40
    • Бенитес может возглавить «Реал Сосьедад»
  • 12:25
    • «Манчестер Юнайтед» не продаст Погба «Манчестер Сити»
  • 12:14
    • Паредес слышал об интересе «Ювентуса» и «Реала»
  • 12:10
    • Бывший президент УЕФА может получить работу на телевидении
  • 11:55
    • «Енисей» победил во Владивостоке и сохранил лидерство в ФНЛ
  • 11:48
    • Президент «Атлетико» опроверг информацию о приобретении Дибалы
  • 11:41
    • Диарра останется в ПСЖ
  • 11:33
    • СМИ назвали Манчини главным претендентом на пост наставника сборной Италии
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус