«Эвертон» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 2:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

В 14:30 в АПЛ начнётся матч

«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля

Внимание – ЛЧ или как разорваться

Внимание – ЛЧ или как разорваться «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля

Читайте по теме

Топ-4 факта о Лиге чемпионов Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире

«Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием Разгром «Манчестер Сити» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы

Популярное в сети

Это интересно

Как оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

Как Зидану удалось войти в историю?

Александр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?

Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»

Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте

Подробный разбор

Бог есть. Голливудский дебют Златана Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США

«Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»

Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»

Топ-4 факта о Лиге чемпионов Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире

«Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»