«Эвертон» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Эвертон»: Jordan Pickford, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Фил Джагелка, Шеймус Коулман, Морган Шнейдерлен, Уэйн Руни, Tom Davies, Янник Боласье, Тео Уолкотт, Дженк Тосун.
«Ливерпуль»: Loris Karius, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Дэнни Ингс, Dominic Solanke.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Эвертон» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 2:1.