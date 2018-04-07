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    Джикия рассказал, штрафуют ли в «Спартаке» за лишний вес

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    Георгий Джикия
    На фото:Георгий Джикия
    Защитник «Спартака» Георгий Джикия, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал, что главный тренер Массимо Каррера не штрафует игроков за лишний вес.

    «Да, сейчас с этим дело обстоит еще хуже. Стараюсь держаться. Максимум бывает плюс один килограмм, но это нормально в таких условиях.

    Свободная одежда? Да я всегда размер побольше беру. Что-то отец заберет, если понравится. У него пузико (смеется).

    Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

    У Карреры есть определенные требования к футболистам. Каждый знает, сколько должен весить. И нарушений особых нет. Любой может вернуться из отпуска с лишним весом, но Каррера с пониманием к этому относится. Сам играл в футбол, и дает время, чтобы привести себя в порядок.

    Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?

    Мое любимое блюдо не хинкали, а сациви (улыбается)», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

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