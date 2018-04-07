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    «Борнмут» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.04.2018)

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    •  Борнмут — Кристал Пэлас17:00
    В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Борнмут» — «Кристал Пэлас».

    Составы команд:

    «Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Чарли Дэниелс, Дэн Гослинг, Marc Pugh, Lewis Cook, Джермейн Дефо, Ryan Fraser, Callum Wilson.

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Джеймс Макартур, Ruben Loftus-Cheek, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Борнмут» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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