«Борнмут» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Чарли Дэниелс, Дэн Гослинг, Marc Pugh, Lewis Cook, Джермейн Дефо, Ryan Fraser, Callum Wilson.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Aaron-Wan Bissaka, Лука Миливоевич, Йоан Кабай, Джеймс Макартур, Ruben Loftus-Cheek, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Борнмут» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.