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    «Бетис» — «Эйбар»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Бетис — Эйбар: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.04.2018)

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    •  Бетис — Эйбар19:30
    В 19:30 в Примере начнётся матч «Бетис» — «Эйбар».

    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Бетис» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Эйбар»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бетис» — «Эйбар». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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