Бердыев: Доволен игрой, кроме последних минут, когда пытались удержать счет

Главный тренер «Рубина»оценил игру команды в матче 25-го тура чемпионата России против(3:2).

Игра состоялась на стадионе «Центральный», поскольку поле «Казань Арены» готовят к чемпионату мира-2018.

«Тяжелая победа, есть удовлетворение от игры. За исключением последних минут, когда пытались удержать счет.

Впервые за долгое время сыграл Олег Кузьмин. В целом достаточно хорошо сыграл. К сожалению, травмы у Подберезкина, Камболова и Жемалетдинова.

Надеемся, что Могилевец выбыл не до конца сезона. Он уже в перерыве жаловался, но в связи с тем, что у нас отсутствовали замены в средне линии, попросили доиграть, насколько есть возможность.

Родное поле на "Центральном", ностальгия, приятно было вернуться. Бог даст, на "Казань Арене" так же будет, нужно только вылезти из финансовой ямы», – цитирует официальный сайт «Рубина» Бердыева.