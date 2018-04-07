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    Бердыев: Доволен игрой, кроме последних минут, когда пытались удержать счет

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    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил игру команды в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).

    Игра состоялась на стадионе «Центральный», поскольку поле «Казань Арены» готовят к чемпионату мира-2018.

    «Тяжелая победа, есть удовлетворение от игры. За исключением последних минут, когда пытались удержать счет.

    Впервые за долгое время сыграл Олег Кузьмин. В целом достаточно хорошо сыграл. К сожалению, травмы у Подберезкина, Камболова и Жемалетдинова.

    Надеемся, что Могилевец выбыл не до конца сезона. Он уже в перерыве жаловался, но в связи с тем, что у нас отсутствовали замены в средне линии, попросили доиграть, насколько есть возможность.

    Родное поле на "Центральном", ностальгия, приятно было вернуться. Бог даст, на "Казань Арене" так же будет, нужно только вылезти из финансовой ямы», – цитирует официальный сайт «Рубина» Бердыева.

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