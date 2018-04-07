Бенитес может возглавить «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Ньюкасла»может вернуться в испанскую Примеру, информирует Marca.

Как стало известно изданию, в услугах 57-летнего специалиста заинтересован «Реал Сосьедад».

Бенитес готов покинуть «Ньюкасл» и вернуться на родину, так как недоволен сотрудничеством с руководством английского клуба, которое не спешит выполнять взятые на себя обязательства.

Впрочем, о смене места работы испанец будет думать только по завершении сезона. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы сохранить «сорокам» место в АПЛ.

«Реал Сосьедад» назначил нового главного тренера

Ранее «Реал Сосьедад» отправил в отставку Эусебио Сакристана. Руководить командой из Сан-Себастьяна до конца сезона будет Иманол Альгвасил.