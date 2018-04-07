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    Бенитес может возглавить «Реал Сосьедад»

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    Рафаэль Бенитес
    На фото:Рафаэль Бенитес
    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в испанскую Примеру, информирует Marca.

    Как стало известно изданию, в услугах 57-летнего специалиста заинтересован «Реал Сосьедад».

    Бенитес готов покинуть «Ньюкасл» и вернуться на родину, так как недоволен сотрудничеством с руководством английского клуба, которое не спешит выполнять взятые на себя обязательства.

    Впрочем, о смене места работы испанец будет думать только по завершении сезона. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы сохранить «сорокам» место в АПЛ.

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