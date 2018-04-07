«Барнсли» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Барнсли»: Adam Davies, Ezekiel Fryers, Liam Lindsay, Andy Yiadom, Adam Jackson, George Moncur, Brad Potts, Gary Gardner, Lloyd Isgrove, Oliver McBurnie, Kieffer Moore.
«Шеффилд Юнайтед»: Simon Moore, Jack O'Connell, C.Basham, Jake Wright, George Baldock, E.Stevens, John Fleck, John Lundstram, Lee Evans, David Brooks, Leon Clarke.
Предыдущий матч соперников: «Легия» — «Лех П» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.