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    «Барнсли» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Барнсли — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.04.2018)

    Футбол Англии
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    •  Барнсли — Шеффилд Юнайтед14:15
    В 14:15 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Барнсли» — «Шеффилд Юнайтед».

    Составы команд:

    «Барнсли»: Adam Davies, Ezekiel Fryers, Liam Lindsay, Andy Yiadom, Adam Jackson, George Moncur, Brad Potts, Gary Gardner, Lloyd Isgrove, Oliver McBurnie, Kieffer Moore.

    «Шеффилд Юнайтед»: Simon Moore, Jack O'Connell, C.Basham, Jake Wright, George Baldock, E.Stevens, John Fleck, John Lundstram, Lee Evans, David Brooks, Leon Clarke.

    Предыдущий матч соперников: «Легия» — «Лех П» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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