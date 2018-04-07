«Арсенал Тула» — «Уфа»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

В 19:00 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Уфа» — «Арсенал Тула» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Тула»).

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